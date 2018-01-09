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スマホかざし歴史体験　維新ドラマの道　鹿児島市に完成

(2018/01/09 23:00)
タブレット端末などをかざすことで歴史ドラマの動画が楽しめるモニュメント＝鹿児島市加治屋町
　鹿児島市加治屋町の甲突川左岸緑地に９日、歴史ロード「維新ドラマの道」が完成した。高麗橋から甲突橋までの約２９０メートルに、拡張現実（ＡＲ）の技術を採用したモニュメント７基を設置。スマートフォンやタブレット端末をかざすと、幕末、明治期がテーマの動画が再生され、命をふきこまれた偉人たちが激動の歴史を生き生きと解説する。明治維新１５０年を記念し、鹿児島県と市が共同で整備した。

特集「明治維新150年」
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