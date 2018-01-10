TOP鹿児島のニュース 社会 桜島

桜島で初冠雪

(2018/01/10 11:42)
寒気の流れ込みで冠雪した桜島山頂＝１０日午前９時３９分、鹿児島市本港新町
　１０日朝、桜島で初冠雪が観測された。平年より２６日遅く、昨年より２５日遅い。
　同日は、鹿児島市で初雪が観測された。鹿児島地方気象台によると、薩摩地方では１２日にかけて、山地を中心に大雪となる恐れがある。
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ