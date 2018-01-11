13日からセンター試験　熊毛の高校生、鹿児島入り　荒天警戒し１日前倒し

(2018/01/11 06:30)

13日からの大学入試センター試験に向け、高速船で鹿児島市入りした種子島中央高校の受験生＝鹿児島市本港新町

大学入試センター試験は１３、１４の両日、鹿児島県内１４会場を含む全国６９５会場で実施される。熊毛地区の受験生らが１０日、試験会場のある鹿児島市へ移動を始めた。種子島中央高校３年の１１人は、午前８時の高速船に乗り込んだ。予定していた１１日の荒天が予想され、急きょ繰り上げた。参考書や５泊分の着替えが入った荷物を抱えた受験生は鹿児島本港の桟橋に着くと、寒さを避けて早々に宿舎へ向かった。