桜島初冠雪 鹿児島市で初雪
(2018/01/10 23:10)
桜島で１０日朝、初冠雪を観測した。平年より２６日遅く、昨季より２５日遅かった。
山頂が雪化粧した桜島＝鹿児島市与次郎１丁目
同日は、鹿児島市東郡元町の鹿児島地方気象台でも初雪を観測した。平年より８日遅く、昨季より１０日早かった。
気象台によると、県内は１２日にかけて、上空約１５００メートルに、氷点下９度以下の寒気が流れ込み、雪が一層強まるとみられる。
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