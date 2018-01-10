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ヒカンザクラ開花　奄美

(2018/01/10 23:00)
ほころび始めたヒカンザクラ＝龍郷町
　奄美大島で、ヒカンザクラが咲き始めている。約２６０本が並ぶ龍郷町の奄美自然観察の森では標準木がほころび、町は１０日、「開花宣言」した。２月上旬から下旬にかけて見頃を迎える見込み。
　ヒカンザクラは龍郷の町花で、観察の森周辺にも７００本以上ある。
（記事全文は11日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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