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積雪や凍結　交通に乱れ　鹿児島県内、12日朝まで大雪注意

(2018/01/11 23:00)
雪で真っ白に覆われる住宅地＝鹿児島市牟礼岡１丁目
　鹿児島県内は１１日、強い冬型の気圧配置が続き、標高２００メートル以上の山地を中心に雪が降った。積雪や路面凍結のため、高速道路や県道が通行止めとなり、スリップ事故が相次いだ。海上はしけ、県本土と離島を結ぶ海の便は欠航した。鹿児島地方気象台によると、薩摩地方では１２日朝まで大雪の恐れがある。
　ＮＥＸＣＯ西日本によると、九州自動車道の栗野インターチェンジ（ＩＣ）―溝辺鹿児島空港ＩＣ間など、鹿児島、宮崎、熊本の３県を結ぶ高速道路の一部が通行止めとなった。このため、鹿児島と九州各県を結ぶ高速バスは軒並み運休した。１１日午後１０時現在、熊本県内の人吉―八代間で通行止めが続いている。
　気象台によると、１２日午後６時までの２４時間に降る雪の深さは、いずれも多い所で、薩摩地方の山地１５センチ、平地５センチ、大隅地方の山地１０センチ、平地３センチと予想される。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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