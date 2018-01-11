積雪や凍結 交通に乱れ 鹿児島県内、12日朝まで大雪注意
(2018/01/11 23:00)
鹿児島県内は１１日、強い冬型の気圧配置が続き、標高２００メートル以上の山地を中心に雪が降った。積雪や路面凍結のため、高速道路や県道が通行止めとなり、スリップ事故が相次いだ。海上はしけ、県本土と離島を結ぶ海の便は欠航した。鹿児島地方気象台によると、薩摩地方では１２日朝まで大雪の恐れがある。
雪で真っ白に覆われる住宅地＝鹿児島市牟礼岡１丁目
ＮＥＸＣＯ西日本によると、九州自動車道の栗野インターチェンジ（ＩＣ）―溝辺鹿児島空港ＩＣ間など、鹿児島、宮崎、熊本の３県を結ぶ高速道路の一部が通行止めとなった。このため、鹿児島と九州各県を結ぶ高速バスは軒並み運休した。１１日午後１０時現在、熊本県内の人吉―八代間で通行止めが続いている。
気象台によると、１２日午後６時までの２４時間に降る雪の深さは、いずれも多い所で、薩摩地方の山地１５センチ、平地５センチ、大隅地方の山地１０センチ、平地３センチと予想される。
（記事全文は12日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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