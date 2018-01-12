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ＪＡＬ奄美―大阪便　就航45周年　就航当時の制服姿で出迎え　奄美市

(2018/01/12 13:00)
４５年前の制服姿で記念品を配る日本航空の客室乗務員＝奄美市の奄美空港
　日本航空（ＪＡＬ）の奄美大島―大阪（伊丹）便が１１日、就航４５周年を迎えた。奄美市の奄美空港では、客室乗務員の中尾涼子さん（３２）が、就航当時の鮮やかなオレンジ色の制服姿で到着客を出迎えた。
　同路線は１９７３（昭和４８）年、当時の東亜国内航空が運航を始め、日本エアシステムを経て、２００４年に統合先のＪＡＬに引き継がれた。１日１往復で、これまでに延べ約３３７万人が利用している。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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