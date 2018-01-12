ＪＡＬ奄美―大阪便　就航45周年　就航当時の制服姿で出迎え　奄美市

(2018/01/12 13:00)

４５年前の制服姿で記念品を配る日本航空の客室乗務員＝奄美市の奄美空港

日本航空（ＪＡＬ）の奄美大島―大阪（伊丹）便が１１日、就航４５周年を迎えた。奄美市の奄美空港では、客室乗務員の中尾涼子さん（３２）が、就航当時の鮮やかなオレンジ色の制服姿で到着客を出迎えた。同路線は１９７３（昭和４８）年、当時の東亜国内航空が運航を始め、日本エアシステムを経て、２００４年に統合先のＪＡＬに引き継がれた。１日１往復で、これまでに延べ約３３７万人が利用している。