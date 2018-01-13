桜島大噴火に備え総合防災訓練　バスと船舶利用の同時避難初実施

(2018/01/13 06:30)

避難用の遊漁船から港に降りる住民ら＝１２日、鹿児島市桜島白浜町

避難用のバスに乗り込む住民ら＝１２日、鹿児島市桜島白浜町

桜島の大噴火に備えた総合防災訓練が１２日、鹿児島市桜島横山町の溶岩グラウンドなどであった。消防や自衛隊など１５５機関から計約４６００人が参加。住民の島外避難訓練では、バスと船舶による輸送を初めて同時に実施した。このほか、無人小型機ドローンやヘリコプターによる空からの残留者捜索、長期避難を見据えた避難所運営訓練もあった。訓練は、火山性地震の増加や顕著な地殻変動など前兆現象を観測、住民が避難した後、大噴火と震度６強の地震が起きたとの想定。