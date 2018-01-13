TOP鹿児島のニュース 社会 桜島

桜島大噴火に備え総合防災訓練　バスと船舶利用の同時避難初実施

(2018/01/13 06:30)
避難用の遊漁船から港に降りる住民ら＝１２日、鹿児島市桜島白浜町
　桜島の大噴火に備えた総合防災訓練が１２日、鹿児島市桜島横山町の溶岩グラウンドなどであった。消防や自衛隊など１５５機関から計約４６００人が参加。住民の島外避難訓練では、バスと船舶による輸送を初めて同時に実施した。このほか、無人小型機ドローンやヘリコプターによる空からの残留者捜索、長期避難を見据えた避難所運営訓練もあった。
　訓練は、火山性地震の増加や顕著な地殻変動など前兆現象を観測、住民が避難した後、大噴火と震度６強の地震が起きたとの想定。
避難用のバスに乗り込む住民ら＝１２日、鹿児島市桜島白浜町
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ