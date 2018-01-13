三菱ＵＦＪ信託銀 鹿児島、宮崎支店を福岡支店に統合へ
(2018/01/13 13:00)
三菱ＵＦＪ信託銀行は１２日、鹿児島支店（鹿児島市）を３月３０日で閉め、福岡支店（福岡市）に統合すると発表した。顧客とはインターネットバンキングや郵送で取引する。同行経営企画部広報室は「経営資源を最適化する観点から見直した」と説明している。
３月３０日で閉鎖する三菱ＵＦＪ信託銀行鹿児島支店＝１２日、鹿児島市千日町
鹿児島支店は１９７５（昭和５０）年、東洋信託銀行の支店として開設した。定期預金や投資信託といった個人向けの金融サービスが中心で、総預かり資産は５２０億円だった。顧客が定期預金を満期前に解約して他の金融機関に送金する場合など、一部手数料を減免する措置を取る。
三菱ＵＦＪ信託銀行は宮崎支店（宮崎市）も３月２３日で閉鎖し、福岡支店に統合すると発表した。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 三菱ＵＦＪ信託銀 鹿児島、宮崎支店を福岡支店に統合へ (01/13 13:00)
- 桜島大噴火に備え総合防災訓練 バスと船舶利用の同時避難初実施 (01/13 06:30)
- 鹿児島県内の県道、国道 一部通行止め続く １３、１４日も厳しい冷え込みか (01/12 23:25)
- 大河ドラマ館へ偉人が案内 鹿児島中央駅地下通路にトリックアート (01/12 22:45)
- 玉川大学の研修施設「久志晴耕塾」完成 地域との交流に期待 南さつま (01/12 20:20)
- ＪＡＬ奄美―大阪便 就航45周年 就航当時の制服姿で出迎え 奄美市 (01/12 13:00)
- 偉人に扮して観光盛り上げ まちなかおもてなし隊結成 鹿児島市 (01/12 06:30)
- 積雪や凍結 交通に乱れ 鹿児島県内、12日朝まで大雪注意 (01/11 23:00)
- 郷中教育 未来へつなぐ 維新ふるさと館リニューアル 鹿児島市 (01/11 22:15)
- 西郷さぁ展示館 12日オープン 直筆の掛け軸・銃など50点 南大隅町 (01/11 20:15)
- “手ぶら”観光サービス開始 鹿児島中央駅東口 (01/11 13:00)
- 13日からセンター試験 熊毛の高校生、鹿児島入り 荒天警戒し１日前倒し (01/11 06:30)
- 桜島初冠雪 鹿児島市で初雪 (01/10 23:10)
- ヒカンザクラ開花 奄美 (01/10 23:00)
- 自動まき割り機自作 古農機や建機再利用 曽於・村釘さん (01/10 20:00)
- 古風な歌詞 家々に響く 「祝い申そう」・屋久島 (01/10 13:00)
- 桜島で初冠雪 (01/10 11:42)
- 外国人宿泊客27％増 韓国ＬＣＣ就航が好影響 鹿児島県11月観光動向 (01/10 06:30)
- スマホかざし歴史体験 維新ドラマの道 鹿児島市に完成 (01/09 23:00)
- 「西郷どん」初回34.9％ 鹿児島地区視聴率 関東地区の２倍超 (01/09 22:00)
- 一番乗りへ健脚競う 福男福女選び・大崎 (01/09 20:00)
- 肥薩おれんじ３駅が宣伝コピー 阿久根でお披露目式 (01/09 13:00)
- 指宿拠点に県内周遊 初のツアー 81人６連泊 (01/09 06:30)
- 真冬にヒマワリ鮮やか 喜入 (01/08 23:15)
- やぐらに一夜 伝統継承誓う 「おねっこ」 金峰 (01/08 22:00)
- 開運射抜け 園児ら武射祭 薩摩川内・新田神社 (01/08 20:00)
- 頑張ってます大島高書道部 鹿児島県内、全国大会で好成績 (01/08 13:00)
- 「西郷どん」放映始まる 鹿児島市で初回観賞会、１１００人興奮 (01/08 06:30)
- ＮＨＫ大河、主役リレー 西郷どんに直虎エール 鹿児島市 (01/07 23:30)
- 特産のだいだいが餌 「辺塚だいだいカンパチ」新特産品に 高山漁協 (01/07 22:00)