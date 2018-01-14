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松坂さんらテープカット　「西郷どん　大河ドラマ館」オープン　鹿児島市

(2018/01/14 06:30)
大河ドラマ館の開館に合わせてテープカットに臨む関係者ら＝１３日、鹿児島市加治屋町
　「西郷どん　大河ドラマ館」が１３日、鹿児島市立病院跡地（加治屋町）にオープンした。式典にはＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」に出演中の風間杜夫さん、松坂慶子さんも駆け付け、テープカットした。
　西郷隆盛の生家のセット再現や地元ロケの映像などが観覧でき、ドラマ進行に合わせて展示も一部変更する。隆盛の父母役の２人は、パネルにサインし「館内で勉強してもらい、ドラマを２倍楽しんで」と語った。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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