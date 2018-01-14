志布志港、国際バルク戦略対応へ ふ頭再編改良事業着工式
(2018/01/14 13:00)
国際バルク戦略港湾に対応した岸壁などを整備する、志布志港（志布志市）のふ頭再編改良事業の着工式が１３日、同市のホテルであった。国土交通省、鹿児島県をはじめ、地元自治体、企業、県関係国会議員ら約１００人が出席し、整備の本格化を祝った。
着工式でくわ入れをする関係者＝１３日、志布志市の志布志湾大黒リゾートホテル
国交省の菊地身智雄港湾局長は「畜産業の生産性向上と国際競争力強化に大いに寄与すると考えており、一日も早い供用に向けて取り組んでいきたい」とあいさつ。関係者が同市の山重小学校の児童らとくわ入れをした。
（記事全文は１４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 志布志港、国際バルク戦略対応へ ふ頭再編改良事業着工式 (01/14 13:00)
- 枕崎市長選が告示 (01/14 12:10)
- 松坂さんらテープカット 「西郷どん 大河ドラマ館」オープン 鹿児島市 (01/14 06:30)
- 鹿児島県内１４会場で大学入試センター試験始まる (01/14 00:10)
- 地域観光を考える 霧島高生、大学生とリゾートもてなし体験 霧島・牧園 (01/13 22:00)
- 投票２月２８日まで 西郷犬１３匹、ＰＲキャラかけ選挙 いぶすき西郷どん館 (01/13 20:22)
- 三菱ＵＦＪ信託銀 鹿児島、宮崎支店を福岡支店に統合へ (01/13 13:00)
- 桜島大噴火に備え総合防災訓練 バスと船舶利用の同時避難初実施 (01/13 06:30)
- 鹿児島県内の県道、国道 一部通行止め続く １３、１４日も厳しい冷え込みか (01/12 23:25)
- 大河ドラマ館へ偉人が案内 鹿児島中央駅地下通路にトリックアート (01/12 22:45)
- 玉川大学の研修施設「久志晴耕塾」完成 地域との交流に期待 南さつま (01/12 20:20)
- ＪＡＬ奄美―大阪便 就航45周年 就航当時の制服姿で出迎え 奄美市 (01/12 13:00)
- 偉人に扮して観光盛り上げ まちなかおもてなし隊結成 鹿児島市 (01/12 06:30)
- 積雪や凍結 交通に乱れ 鹿児島県内、12日朝まで大雪注意 (01/11 23:00)
- 郷中教育 未来へつなぐ 維新ふるさと館リニューアル 鹿児島市 (01/11 22:15)
- 西郷さぁ展示館 12日オープン 直筆の掛け軸・銃など50点 南大隅町 (01/11 20:15)
- “手ぶら”観光サービス開始 鹿児島中央駅東口 (01/11 13:00)
- 13日からセンター試験 熊毛の高校生、鹿児島入り 荒天警戒し１日前倒し (01/11 06:30)
- 桜島初冠雪 鹿児島市で初雪 (01/10 23:10)
- ヒカンザクラ開花 奄美 (01/10 23:00)
- 自動まき割り機自作 古農機や建機再利用 曽於・村釘さん (01/10 20:00)
- 古風な歌詞 家々に響く 「祝い申そう」・屋久島 (01/10 13:00)
- 桜島で初冠雪 (01/10 11:42)
- 外国人宿泊客27％増 韓国ＬＣＣ就航が好影響 鹿児島県11月観光動向 (01/10 06:30)
- スマホかざし歴史体験 維新ドラマの道 鹿児島市に完成 (01/09 23:00)
- 「西郷どん」初回34.9％ 鹿児島地区視聴率 関東地区の２倍超 (01/09 22:00)
- 一番乗りへ健脚競う 福男福女選び・大崎 (01/09 20:00)
- 肥薩おれんじ３駅が宣伝コピー 阿久根でお披露目式 (01/09 13:00)
- 指宿拠点に県内周遊 初のツアー 81人６連泊 (01/09 06:30)
- 真冬にヒマワリ鮮やか 喜入 (01/08 23:15)