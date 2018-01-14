鹿児島県内１４会場で大学入試センター試験始まる　

(2018/01/14 00:10)

問題用紙が配られ、試験開始を待つ受験生＝１３日午前９時１１分、鹿児島市の鹿児島大学

大学入試センター試験が１３日、鹿児島県内１４会場を含む全国６９５会場で始まった。初日は地理歴史・公民、国語、外国語（筆記）、英語リスニングの試験が行われた。センターによると、志願者数は前年度より６７０４人増の５８万２６７１人。例年、受験者数が最も多い外国語（筆記）は志願者の９４．１％に当たる５４万８４６５人、県内でも９６．５％に当たる６５７４人が受験した。鹿児島市の最低気温は氷点下０．５度。試験会場となった鹿児島大学では、早朝からマスクやマフラー姿の受験生たちが続々と集まった。冷え込みが続く中、暗くなるまで試験に取り組んだ。