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鹿児島県内１４会場で大学入試センター試験始まる　

(2018/01/14 00:10)
問題用紙が配られ、試験開始を待つ受験生＝１３日午前９時１１分、鹿児島市の鹿児島大学
　大学入試センター試験が１３日、鹿児島県内１４会場を含む全国６９５会場で始まった。初日は地理歴史・公民、国語、外国語（筆記）、英語リスニングの試験が行われた。
　センターによると、志願者数は前年度より６７０４人増の５８万２６７１人。例年、受験者数が最も多い外国語（筆記）は志願者の９４．１％に当たる５４万８４６５人、県内でも９６．５％に当たる６５７４人が受験した。
　鹿児島市の最低気温は氷点下０．５度。試験会場となった鹿児島大学では、早朝からマスクやマフラー姿の受験生たちが続々と集まった。冷え込みが続く中、暗くなるまで試験に取り組んだ。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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