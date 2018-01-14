枕崎市長選が告示
(2018/01/14 12:10)
任期満了に伴う枕崎市長選挙が１４日告示された。正午現在、元会社員の前田祝成氏（５３）と元県職員の大工園周作氏（６１）の無所属新人２人が立候補している。
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