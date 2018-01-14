枕崎市長選は２新人対決

(2018/01/14 17:05)

任期満了に伴い、１４日告示された枕崎市長選挙は、元会社員の前田祝成氏（５３）と、元県職員の大工園周作氏（６１）が立候補し、無所属新人の２人による一騎打ちとなった。投開票は２１日。