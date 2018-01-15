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早春の南薩路に１万2000人　指宿・菜の花マラソン

(2018/01/15 13:00)
菜の花畑沿いを力走する参加者＝指宿市池田
　第３７回いぶすき菜の花マラソン大会（同実行委員会主催）が１４日、指宿市で開かれた。爽やかな青空の下、国内外の１万２３０６人が、黄色い菜の花が彩る南薩路を思い思いのペースで駆け抜けた。
（記事全文は15日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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