早春の南薩路に１万2000人　指宿・菜の花マラソン

(2018/01/15 13:00)

菜の花畑沿いを力走する参加者＝指宿市池田

第３７回いぶすき菜の花マラソン大会（同実行委員会主催）が１４日、指宿市で開かれた。爽やかな青空の下、国内外の１万２３０６人が、黄色い菜の花が彩る南薩路を思い思いのペースで駆け抜けた。