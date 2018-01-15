火祭り　25年ぶり復活　どやどや左義長　根占・町一

(2018/01/15 20:00)

浜辺に掘った穴の火を見つめる住民ら＝南大隅町根占川北

南大隅町根占川北の町一（まちいち）自治会が、正月飾りなどを焼いて無病息災を祈る伝統行事「左義長（さぎちょう）」を約２５年ぶりに復活させた。住民らは組んだ竹や燃え上がる炎を見つめ、地域の歴史を継ぐ決意を新たにした。左義長はどんと焼きや鬼火たきと同じ厄払いの火祭り。町一地区では「どやどや左義長」と呼んできた。毎年１月６日、小中学生の男子が浜辺に竹を組み、各戸から門松やしめ縄を収集。翌７日の早朝、竹と一緒に燃やす習わしだ。