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火祭り　25年ぶり復活　どやどや左義長　根占・町一

(2018/01/15 20:00)
浜辺に掘った穴の火を見つめる住民ら＝南大隅町根占川北
　南大隅町根占川北の町一（まちいち）自治会が、正月飾りなどを焼いて無病息災を祈る伝統行事「左義長（さぎちょう）」を約２５年ぶりに復活させた。住民らは組んだ竹や燃え上がる炎を見つめ、地域の歴史を継ぐ決意を新たにした。
　左義長はどんと焼きや鬼火たきと同じ厄払いの火祭り。町一地区では「どやどや左義長」と呼んできた。毎年１月６日、小中学生の男子が浜辺に竹を組み、各戸から門松やしめ縄を収集。翌７日の早朝、竹と一緒に燃やす習わしだ。
（記事全文は16日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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