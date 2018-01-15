100年前の新川渓谷 絵図に 霧島市の女性グループ
(2018/01/15 22:00)
霧島市の昔を描く同好会「古絵図（こえず）を描（か）く会」が１６日から、５年ぶり２回目の作品展を国分シビックセンターで開く。新たに明治から昭和初期の新川渓谷（牧園、隼人地区）や浜之市（隼人地区）など大型水彩画５点を制作。初回に展示した国分隼人地区の５点を加え、計１０作品を披露する。２２日まで。無料。
作品展に向け仕上げ作業に励む会員ら＝霧島市隼人
会員は市内の６０～８０代女性５人。郷土の昔の様子や暮らしなどを丁寧に調べ絵図に表現し、歴史を学んでいる。「文献に基づく正しい郷土の姿」をモットーに、古文書を調べ現地調査。地元の高齢者からも取材した。
（記事全文は16日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- フキノトウ 春の予感 鹿児島市 (01/15 23:00)
- 100年前の新川渓谷 絵図に 霧島市の女性グループ (01/15 22:00)
- 火祭り 25年ぶり復活 どやどや左義長 根占・町一 (01/15 20:00)
- 早春の南薩路に１万2000人 指宿・菜の花マラソン (01/15 13:00)
- センター試験終了しホッと 鹿児島県内受験生 (01/15 06:30)
- 九州新幹線に「西郷どん」 鹿児島中央駅に到着 (01/14 23:00)
- 霧島・自然10景 切手発行 950部限定 日本郵便 (01/14 22:00)
- 出水かも肉 新名物に 高級店から注文 鳥害減少も期待 (01/14 20:00)
- 枕崎市長選は２新人対決 (01/14 17:05)
- 志布志港、国際バルク戦略対応へ ふ頭再編改良事業着工式 (01/14 13:00)
- 枕崎市長選が告示 (01/14 12:10)
- 松坂さんらテープカット 「西郷どん 大河ドラマ館」オープン 鹿児島市 (01/14 06:30)
- 鹿児島県内１４会場で大学入試センター試験始まる (01/14 00:10)
- 地域観光を考える 霧島高生、大学生とリゾートもてなし体験 霧島・牧園 (01/13 22:00)
- 投票２月２８日まで 西郷犬１３匹、ＰＲキャラかけ選挙 いぶすき西郷どん館 (01/13 20:22)
- 三菱ＵＦＪ信託銀 鹿児島、宮崎支店を福岡支店に統合へ (01/13 13:00)
- 桜島大噴火に備え総合防災訓練 バスと船舶利用の同時避難初実施 (01/13 06:30)
- 鹿児島県内の県道、国道 一部通行止め続く １３、１４日も厳しい冷え込みか (01/12 23:25)
- 大河ドラマ館へ偉人が案内 鹿児島中央駅地下通路にトリックアート (01/12 22:45)
- 玉川大学の研修施設「久志晴耕塾」完成 地域との交流に期待 南さつま (01/12 20:20)
- ＪＡＬ奄美―大阪便 就航45周年 就航当時の制服姿で出迎え 奄美市 (01/12 13:00)
- 偉人に扮して観光盛り上げ まちなかおもてなし隊結成 鹿児島市 (01/12 06:30)
- 積雪や凍結 交通に乱れ 鹿児島県内、12日朝まで大雪注意 (01/11 23:00)
- 郷中教育 未来へつなぐ 維新ふるさと館リニューアル 鹿児島市 (01/11 22:15)
- 西郷さぁ展示館 12日オープン 直筆の掛け軸・銃など50点 南大隅町 (01/11 20:15)
- “手ぶら”観光サービス開始 鹿児島中央駅東口 (01/11 13:00)
- 13日からセンター試験 熊毛の高校生、鹿児島入り 荒天警戒し１日前倒し (01/11 06:30)
- 桜島初冠雪 鹿児島市で初雪 (01/10 23:10)
- ヒカンザクラ開花 奄美 (01/10 23:00)
- 自動まき割り機自作 古農機や建機再利用 曽於・村釘さん (01/10 20:00)