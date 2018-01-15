フキノトウ　春の予感　鹿児島市

(2018/01/15 23:00)

つぼみがほころび始めたフキノトウ＝鹿児島市宮之浦町

全国各地に大雪を降らせた寒気が抜け、鹿児島県内は１５日、鹿児島市で最高気温１７．５度を観測するなど、軒並み３月上旬から４月上旬並みの暖かさとなった。同市宮之浦町の田んぼ道では、枯れ葉の中で小さなフキノトウが顔をのぞかせていた。園児５人と散歩していた保育士の中尾めぐみさん（４６）は「今年は寒さで芽吹くのが遅いようだが、フキノトウを見ると春を感じる」と話していた。