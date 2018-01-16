イプシロン打ち上げ延期　内之浦

(2018/01/16 06:30)

イプシロン３号機打ち上げへの意気込みを語る井元隆行プロジェクトマネージャ＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１５日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から１７日に発射予定だった固体燃料ロケット「イプシロン３号機」の打ち上げを、１８日以降に延期すると発表した。天候悪化が予想されるためで、新たな打ち上げ日は未定。当初、打ち上げは１７日午前６時～同６時３５分に予定していた。１５日に同観測所で会見したＪＡＸＡは、上空で雷や氷結層が発生し、打ち上げに支障が出る恐れがあるため延期したと説明した。