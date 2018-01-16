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イプシロン打ち上げ延期　内之浦

(2018/01/16 06:30)
イプシロン３号機打ち上げへの意気込みを語る井元隆行プロジェクトマネージャ＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１５日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から１７日に発射予定だった固体燃料ロケット「イプシロン３号機」の打ち上げを、１８日以降に延期すると発表した。天候悪化が予想されるためで、新たな打ち上げ日は未定。
　当初、打ち上げは１７日午前６時～同６時３５分に予定していた。１５日に同観測所で会見したＪＡＸＡは、上空で雷や氷結層が発生し、打ち上げに支障が出る恐れがあるため延期したと説明した。
（記事全文は16日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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