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鹿児島県内　初売り明暗　閉店控えタカプラ好調　ファッション動き鈍る

(2018/01/16 13:00)
初売りで福袋を買い求める来店客＝鹿児島市のアミュプラザ鹿児島
　鹿児島県内の百貨店や大型商業施設の初売り商戦結果が出そろった。今年は天候に恵まれたものの、売り上げが前年を割り込むところが多かった。２月１２日の閉館を控え最後の初売りとなったタカプラは好調だった。
（記事全文は16日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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