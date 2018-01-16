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世界遺産の島100キロぐるり　ウルトラエコマラニック・屋久島

(2018/01/16 20:00)
世界自然遺産地域を走る参加者＝屋久島町永田の西部林道
　島の周囲１００キロを走る「屋久島一周ウルトラエコマラニック」が１４日、屋久島町安房の健康の森公園を発着点に開かれた。３回目の今年は晴天に恵まれ、参加者は世界遺産地域の西部林道など豊かな自然を満喫した。
　東京、大阪をはじめ県内外から集まった約１４０人は、打ち上げ花火を合図に午前５時から順次スタート。動物やゲームのキャラクターに仮装した参加者もいた。マラニックはマラソンとピクニックを合わせた造語。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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