世界遺産の島100キロぐるり　ウルトラエコマラニック・屋久島

(2018/01/16 20:00)

世界自然遺産地域を走る参加者＝屋久島町永田の西部林道

島の周囲１００キロを走る「屋久島一周ウルトラエコマラニック」が１４日、屋久島町安房の健康の森公園を発着点に開かれた。３回目の今年は晴天に恵まれ、参加者は世界遺産地域の西部林道など豊かな自然を満喫した。東京、大阪をはじめ県内外から集まった約１４０人は、打ち上げ花火を合図に午前５時から順次スタート。動物やゲームのキャラクターに仮装した参加者もいた。マラニックはマラソンとピクニックを合わせた造語。