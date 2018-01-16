本土最南端の絶景一望　佐多岬展望台オープン　南大隅

(2018/01/16 22:20)

展望台の屋上デッキで眺望を楽しむ来場者。写真奥は開聞岳＝南大隅町の佐多岬

佐多岬の先端部に建つ展望台。左に硫黄島を望む＝南大隅町佐多馬籠

環境省が整備していた佐多岬公園の展望台（南大隅町佐多馬籠）が１６日、オープンした。観光客らが次々に訪れ、太平洋など本土最南端の眺望を楽しんだ。無料。展望台は鉄筋コンクリート平屋で床面積１６５平方メートル。展望台内には休憩用のベンチを設けた。屋上デッキからは太平洋や鹿児島湾、開聞岳、屋久島、種子島などを一望できる。