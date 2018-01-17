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鹿児島Ｕ　Ｊ２昇格へ決意新た　照国神社で必勝祈願　鹿児島市

(2018/01/17 13:00)
必勝祈願を行った鹿児島ユナイテッドＦＣの選手ら＝鹿児島市の照国神社
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１６日、鹿児島市の照国神社で必勝祈願を行った。選手やスタッフら約５０人が参拝し、Ｊ３優勝とＪ２昇格へ気持ちを新たにした。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

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