鹿児島Ｕ Ｊ２昇格へ決意新た 照国神社で必勝祈願 鹿児島市
(2018/01/17 13:00)
サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１６日、鹿児島市の照国神社で必勝祈願を行った。選手やスタッフら約５０人が参拝し、Ｊ３優勝とＪ２昇格へ気持ちを新たにした。
必勝祈願を行った鹿児島ユナイテッドＦＣの選手ら＝鹿児島市の照国神社
（記事全文は17日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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