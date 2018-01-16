TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

鹿児島県内野菜高止まり　直売所に人気集中

(2018/01/16 23:45)
より安い品を求め農産物直売所の野菜を買う客＝鹿児島市本城町
　ハクサイなどの冬物野菜は、昨秋以降の台風や天候不良の影響で全国的に出荷量が落ち込み、鹿児島県内でも価格が高騰している。年末年始のピークは越えたものの、依然として高水準が続いており、家計への負担は無視できない。消費者は、特売時などにまとめ買いをしたり、郊外の農産物直売所に足を運んだりして、何とかしのいでいるのが実情だ。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ