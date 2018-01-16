鹿児島県内野菜高止まり　直売所に人気集中

(2018/01/16 23:45)

より安い品を求め農産物直売所の野菜を買う客＝鹿児島市本城町

ハクサイなどの冬物野菜は、昨秋以降の台風や天候不良の影響で全国的に出荷量が落ち込み、鹿児島県内でも価格が高騰している。年末年始のピークは越えたものの、依然として高水準が続いており、家計への負担は無視できない。消費者は、特売時などにまとめ買いをしたり、郊外の農産物直売所に足を運んだりして、何とかしのいでいるのが実情だ。