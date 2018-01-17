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八島太郎の絵　国内初公開　南大隅・西郷さぁ展示館

(2018/01/17 20:00)
八島太郎の絵（右上）を寄贈した浜崎美和さん＝南大隅町根占の「西郷さぁ展示館」
　南大隅町の「西郷（せご）さぁ展示館」では、西郷隆盛や幕末明治の資料が並ぶほか、地元偉人コーナーで歴史や文化を紹介している。米国で活躍した画家・絵本作家の八島太郎＝旧根占町出身＝の国内初公開とみられる作品があり、関心を呼びそうだ。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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