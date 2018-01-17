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インフル警報　鹿児島県全域に発令

(2018/01/17 23:00)
　鹿児島県は１７日、県内全域にインフルエンザ流行発生警報を発令した。９３定点医療機関当たりの報告数が前週比１８．３９人増の４０．５８人となり、基準の３０人を超えたため。県は外出後の手洗いなど感染対策を呼び掛けている。
　８～１４日の定点医療機関の報告数は３７７４人で、前週に比べ１．８倍となった。警報発令は４年連続で、昨季の発令は２月２日だった。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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