インフル警報 鹿児島県全域に発令

(2018/01/17 23:00)

鹿児島県は１７日、県内全域にインフルエンザ流行発生警報を発令した。９３定点医療機関当たりの報告数が前週比１８．３９人増の４０．５８人となり、基準の３０人を超えたため。県は外出後の手洗いなど感染対策を呼び掛けている。

８～１４日の定点医療機関の報告数は３７７４人で、前週に比べ１．８倍となった。警報発令は４年連続で、昨季の発令は２月２日だった。

