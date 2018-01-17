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火山性地震大幅に減少　新燃岳

(2018/01/17 22:25)
　霧島連山・新燃岳は１７日、午後６時までに火山性地震が４２回観測された。３００回を超えた１６日よりも大幅に減少したが、噴火の恐れもあるため、鹿児島地方気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持している。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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