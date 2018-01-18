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西郷どん人気　「薩長土肥」の５金融機関　東京都で商談会

(2018/01/18 06:30)
自社の商品をバイヤーに売り込む鹿児島県の食品関連業者ら＝東京・丸の内
　「薩長土肥包括連携協定」を結ぶ南日本銀行（鹿児島市）など４県の５金融機関は１７日、都内で合同の商談会を開いた。それぞれの地元の業者が首都圏のバイヤーに自慢の商品を売り込んだ。
　鹿児島の１０社を含め４県から食品関連の３２社が参加。約４０社のバイヤーとの個別商談に臨み、味や製法のこだわりをＰＲした。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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