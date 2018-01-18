イプシロン打ち上げ成功

(2018/01/18 08:59)

まばゆい光を放ちながら上昇するイプシロンロケット３号機＝１８日午前６時６分、肝付町の内之浦宇宙空間観測所

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１８日午前６時６分、固体燃料ロケット「イプシロン３号機」を、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げた。約５２分後、搭載した小型地球観測衛星「ＡＳＮＡＲＯ（アスナロ）２」を、予定の軌道上で分離。イプシロンは３機連続の打ち上げ成功となった。