マチの魅力歩いて発見 霧島「クエスト」ゲーム体験に６０人
(2018/01/18 20:11)
地図に示されたチェックポイントを歩いて巡り得点を競う「キリシマクエスト」のモニター体験が１４日、霧島市の霧島神宮周辺であった。市内の親子連れなど１５チーム約６０人が、制限時間１時間のゲームを楽しんだ。
チェックポイントで写真撮影する参加者＝霧島市霧島田口
修学旅行など１００人規模の団体向けの体験メニューを充実させようと、市や観光協会などでつくる霧島高原自然体験ツーリズム協議会が企画。実績を持つＮＰＯ法人桜島ミュージアム（鹿児島市）にプログラムづくりを委託した。４月から本格実施する。
（記事全文は１９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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