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マチの魅力歩いて発見　霧島「クエスト」ゲーム体験に６０人

(2018/01/18 20:11)
チェックポイントで写真撮影する参加者＝霧島市霧島田口
　地図に示されたチェックポイントを歩いて巡り得点を競う「キリシマクエスト」のモニター体験が１４日、霧島市の霧島神宮周辺であった。市内の親子連れなど１５チーム約６０人が、制限時間１時間のゲームを楽しんだ。
　修学旅行など１００人規模の団体向けの体験メニューを充実させようと、市や観光協会などでつくる霧島高原自然体験ツーリズム協議会が企画。実績を持つＮＰＯ法人桜島ミュージアム（鹿児島市）にプログラムづくりを委託した。４月から本格実施する。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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