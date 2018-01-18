マチの魅力歩いて発見　霧島「クエスト」ゲーム体験に６０人

(2018/01/18 20:11)

チェックポイントで写真撮影する参加者＝霧島市霧島田口

地図に示されたチェックポイントを歩いて巡り得点を競う「キリシマクエスト」のモニター体験が１４日、霧島市の霧島神宮周辺であった。市内の親子連れなど１５チーム約６０人が、制限時間１時間のゲームを楽しんだ。修学旅行など１００人規模の団体向けの体験メニューを充実させようと、市や観光協会などでつくる霧島高原自然体験ツーリズム協議会が企画。実績を持つＮＰＯ法人桜島ミュージアム（鹿児島市）にプログラムづくりを委託した。４月から本格実施する。