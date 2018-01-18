宮之城高等技専、訓練生製作の家具３００点即売 さつま町
(2018/01/18 23:30)
さつま町の県立宮之城高等技術専門校で、室内造形科（２８人）の訓練生が製作した家具の即売会が１５日始まった。たんすやチェスト、花台など１５種約３００点を展示。市価の５～７割とあって、大型家具を中心に完売が相次いだ。２６日まで。
クス材を使ったマガジンラックや花台などが並ぶ会場＝さつま町船木
受験生に同校を知ってもらおうと始まり１０年目。目玉の竹箱火鉢やカウンターボードは、初日の開場１０分で計９台が売り切れる人気を見せた。最近は県木のクスと高級材シタンやコクタンを使ったナンコ台セット（３０００円）も好評という。展示販売は平日午前８時半～午後５時。持ち帰りが条件。同校＝0996(53)0207。
（記事全文は１９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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