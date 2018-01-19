出水・六反ヶ丸遺跡　住民ら招き発掘成果説明会

(2018/01/19 13:00)

六反ヶ丸遺跡で見つかった竪穴住居跡を見学する参加者＝出水市六月田町

出水市六月田町の六反ヶ丸遺跡で、地元住民らを対象にした発掘調査成果の説明会が１３日あった。約１００人が参加。見つかった１５００年以上前の住居跡や遺物を見学し、地域の歴史に思いをはせた。南九州西回り自動車道の建設に伴い、埋蔵文化財調査センター（霧島市）が、昨年９月から建設ルート上にある同遺跡の発掘調査を開始。これまでに古墳時代（約１５００年前）の竪穴住居跡や、縄文時代後期（約３０００年前）の土器などが見つかっている。