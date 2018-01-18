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自転車で全国巡り７年　旅の画家二平さん、薩摩川内で水彩画描く

(2018/01/18 22:00)
作品を手に笑顔を見せる二平さん＝１４日、薩摩川内市の向田公園
　冬になると鹿児島県に姿を現す旅の画家がいる。九州と本州を１年かけて自転車で回る二平さん（６０）＝本名大井信行。各地を巡りながら景色や人物をモデルに、独特な手法で水彩画を描いて７年。県内には毎年交流を続ける人もいる。
　自転車に画材のほか、テントや寝袋などを積み全国を回る。１４日は薩摩川内市の向田公園のベンチに座り、制作に励んだ。細かく四角形にして色付けした新聞紙を用意。縦１５センチ横２０センチほどの小さな画用紙に、新聞紙を判のように押しつけ剥がすを繰り返し背景に仕立てた後、人物や風景を水彩で描く。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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