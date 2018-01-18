自転車で全国巡り７年　旅の画家二平さん、薩摩川内で水彩画描く

(2018/01/18 22:00)

作品を手に笑顔を見せる二平さん＝１４日、薩摩川内市の向田公園

冬になると鹿児島県に姿を現す旅の画家がいる。九州と本州を１年かけて自転車で回る二平さん（６０）＝本名大井信行。各地を巡りながら景色や人物をモデルに、独特な手法で水彩画を描いて７年。県内には毎年交流を続ける人もいる。自転車に画材のほか、テントや寝袋などを積み全国を回る。１４日は薩摩川内市の向田公園のベンチに座り、制作に励んだ。細かく四角形にして色付けした新聞紙を用意。縦１５センチ横２０センチほどの小さな画用紙に、新聞紙を判のように押しつけ剥がすを繰り返し背景に仕立てた後、人物や風景を水彩で描く。