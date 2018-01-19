ポカポカ「大寒」 スイセン見頃　鹿児島市

(2018/01/19 23:55)

暖かい日差しの下、斜面に咲き誇るスイセンの花＝１９日午前、鹿児島市の県立吉野公園（橋口実昭撮影）

２０日は二十四節気の「大寒」。１年で寒さが最も厳しいころとされる。しかし、１９日は最高気温が鹿児島市で１５．６度、鹿屋市で１４．５度など、平年より２〜３度高い地点が相次いだ。鹿児島市の県立吉野公園では、ここ数日の暖かさで５万球のスイセンのうち約３割が開花。白と黄色の花がほのかな香りを漂わせながら風に揺れていた。鹿児島地方気象台によると、暖かさは２１日までで、来週は寒気が流れ込む。２４日前後が最も気温が下がり、薩摩地方などで降雪の可能性もある。