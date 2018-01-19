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ポカポカ「大寒」 スイセン見頃　鹿児島市

(2018/01/19 23:55)
暖かい日差しの下、斜面に咲き誇るスイセンの花＝１９日午前、鹿児島市の県立吉野公園（橋口実昭撮影）
　２０日は二十四節気の「大寒」。１年で寒さが最も厳しいころとされる。しかし、１９日は最高気温が鹿児島市で１５．６度、鹿屋市で１４．５度など、平年より２〜３度高い地点が相次いだ。
　鹿児島市の県立吉野公園では、ここ数日の暖かさで５万球のスイセンのうち約３割が開花。白と黄色の花がほのかな香りを漂わせながら風に揺れていた。
　鹿児島地方気象台によると、暖かさは２１日までで、来週は寒気が流れ込む。２４日前後が最も気温が下がり、薩摩地方などで降雪の可能性もある。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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