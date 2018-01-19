ポカポカ「大寒」 スイセン見頃 鹿児島市
(2018/01/19 23:55)
２０日は二十四節気の「大寒」。１年で寒さが最も厳しいころとされる。しかし、１９日は最高気温が鹿児島市で１５．６度、鹿屋市で１４．５度など、平年より２〜３度高い地点が相次いだ。
暖かい日差しの下、斜面に咲き誇るスイセンの花＝１９日午前、鹿児島市の県立吉野公園（橋口実昭撮影）
鹿児島市の県立吉野公園では、ここ数日の暖かさで５万球のスイセンのうち約３割が開花。白と黄色の花がほのかな香りを漂わせながら風に揺れていた。
鹿児島地方気象台によると、暖かさは２１日までで、来週は寒気が流れ込む。２４日前後が最も気温が下がり、薩摩地方などで降雪の可能性もある。
（記事全文は２０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- ポカポカ「大寒」 スイセン見頃 鹿児島市 (01/19 23:55)
- １９年春公開予定 南大隅舞台の映画始動、町内でロケハン始まる (01/19 22:00)
- 加世田常潤高生、地元食材使ったレトルトカレー開発 南さつま (01/19 20:40)
- 出水・六反ヶ丸遺跡 住民ら招き発掘成果説明会 (01/19 13:00)
- 鹿児島県産イノシシ肉、マックスバリュ県内５店舗で販売 (01/19 06:30)
- 宮之城高等技専、訓練生製作の家具３００点即売 さつま町 (01/18 23:30)
- 自転車で全国巡り７年 旅の画家二平さん、薩摩川内で水彩画描く (01/18 22:00)
- マチの魅力歩いて発見 霧島「クエスト」ゲーム体験に６０人 (01/18 20:11)
- ウサギのような“珍”不知火 出水で収穫 (01/18 13:00)
- イプシロン打ち上げ成功 (01/18 08:59)
- 西郷どん人気 「薩長土肥」の５金融機関 東京都で商談会 (01/18 06:30)
- インフル警報 鹿児島県全域に発令 (01/17 23:00)
- 火山性地震大幅に減少 新燃岳 (01/17 22:25)
- 八島太郎の絵 国内初公開 南大隅・西郷さぁ展示館 (01/17 20:00)
- 鹿児島Ｕ Ｊ２昇格へ決意新た 照国神社で必勝祈願 鹿児島市 (01/17 13:00)
- 若手養蜂家 意見を交換 鹿児島県で初の全国大会 鹿児島市 (01/17 06:30)
- 鹿児島県内野菜高止まり 直売所に人気集中 (01/16 23:45)
- 本土最南端の絶景一望 佐多岬展望台オープン 南大隅 (01/16 22:20)
- 世界遺産の島100キロぐるり ウルトラエコマラニック・屋久島 (01/16 20:00)
- 鹿児島県内 初売り明暗 閉店控えタカプラ好調 ファッション動き鈍る (01/16 13:00)
- イプシロン打ち上げ延期 内之浦 (01/16 06:30)
- フキノトウ 春の予感 鹿児島市 (01/15 23:00)
- 100年前の新川渓谷 絵図に 霧島市の女性グループ (01/15 22:00)
- 火祭り 25年ぶり復活 どやどや左義長 根占・町一 (01/15 20:00)
- 早春の南薩路に１万2000人 指宿・菜の花マラソン (01/15 13:00)
- センター試験終了しホッと 鹿児島県内受験生 (01/15 06:30)
- 九州新幹線に「西郷どん」 鹿児島中央駅に到着 (01/14 23:00)
- 霧島・自然10景 切手発行 950部限定 日本郵便 (01/14 22:00)
- 出水かも肉 新名物に 高級店から注文 鳥害減少も期待 (01/14 20:00)
- 枕崎市長選は２新人対決 (01/14 17:05)