第１回和牛甲子園 鹿屋農業高が枝肉最優秀賞
(2018/01/20 06:30)
全国の農業高校が和牛の肥育技術を競う「第１回和牛甲子園」（全国農業協同組合連合会主催）が１８、１９日に東京食肉市場であり、鹿屋農業高校（鹿屋市）の枝肉が肉質で最優秀賞に選ばれた。総合では飛騨高山高校（岐阜県）が１位だった。
交流を通し、技術や生産意欲の向上につなげてもらおうと初めて開かれた。飼育活動についての発表と枝肉の肉質評価を合わせた総合得点で競った。８県１５校が計２１頭を出品し、鹿児島からは鹿屋農高と鶴翔高校（阿久根市）が出場した。
交流を通し、技術や生産意欲の向上につなげてもらおうと初めて開かれた。飼育活動についての発表と枝肉の肉質評価を合わせた総合得点で競った。８県１５校が計２１頭を出品し、鹿児島からは鹿屋農高と鶴翔高校（阿久根市）が出場した。
（記事全文は２０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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