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鹿児島Ｒ連敗

(2018/01/21 00:15)
【鹿児島Ｒ－大塚商会】第２クオーター、オリビエ（35）がダンクシュートを決め28－22＝鹿児島アリーナ
　バスケットボール男子Ｂリーグ３部（Ｂ３）は２０日、各地で４試合があった。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は鹿児島市の鹿児島アリーナで大塚商会と対戦し、７０－８１と２連敗した。第２期の通算成績は８勝９敗で９チーム中６位。
　鹿児島Ｒは２１日、同会場で大塚商会と再戦する。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）


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