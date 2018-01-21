大型巡視船、現状４隻　新造船拠点候補に鹿児島市

(2018/01/21 06:30)

巡視船「さつま」であった訓練始め。右奥は巡視船「おおすみ」＝鹿児島市の鹿児島港谷山２区

海上保安庁が新造を予定する大型巡視船の拠点整備地として、鹿児島市が候補に挙がっている。現在、同市の鹿児島港には１０００トン以上の大型巡視船４隻が配備されており、港を管理する県は「現時点で（拠点整備について）海上保安庁から連絡はない」としている。大型巡視船の拠点増設は、中国公船による沖縄・尖閣諸島周辺の領海侵入や、北朝鮮船による違法操業に迅速に対応するのが目的。同市のほか、沖縄県の石垣島、宮古島、福井県敦賀市の３カ所が候補地とされる。第１０管区海上保安本部や鹿児島県によると、現在、鹿児島海上保安部所属の大型巡視船４隻（１２００～３１００トン）が鹿児島港谷山２区に配備されている。