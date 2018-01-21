大型巡視船、現状４隻 新造船拠点候補に鹿児島市
(2018/01/21 06:30)
海上保安庁が新造を予定する大型巡視船の拠点整備地として、鹿児島市が候補に挙がっている。現在、同市の鹿児島港には１０００トン以上の大型巡視船４隻が配備されており、港を管理する県は「現時点で（拠点整備について）海上保安庁から連絡はない」としている。
巡視船「さつま」であった訓練始め。右奥は巡視船「おおすみ」＝鹿児島市の鹿児島港谷山２区
大型巡視船の拠点増設は、中国公船による沖縄・尖閣諸島周辺の領海侵入や、北朝鮮船による違法操業に迅速に対応するのが目的。同市のほか、沖縄県の石垣島、宮古島、福井県敦賀市の３カ所が候補地とされる。
第１０管区海上保安本部や鹿児島県によると、現在、鹿児島海上保安部所属の大型巡視船４隻（１２００～３１００トン）が鹿児島港谷山２区に配備されている。
（記事全文は21日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 鹿児島25位 全国都道府県対抗男子駅伝 (01/21 17:35)
- 鹿屋市長に中西氏再選 (01/21 17:05)
- 志布志市長選は現新一騎打ち (01/21 17:04)
- 山川高生が「まめこぞう」ＰＲ ＪＲ鹿児島中央駅 (01/21 13:00)
- 志布志市長選が告示 (01/21 12:04)
- 鹿屋市長選が告示 (01/21 12:02)
- 大型巡視船、現状４隻 新造船拠点候補に鹿児島市 (01/21 06:30)
- 鹿児島Ｒ連敗 (01/21 00:15)
- 認知症 寄り添う町に 専門医の出前講座２年目 さつま (01/20 22:00)
- 鹿屋発婦人服ブランド話題 鶴丸さん運営「ｇｒｕ．ｒｏｎｄ」 果物柄、ドラマで使用 (01/20 20:00)
- Ａコープ鹿児島、２月から夕食宅配で見守り活動 (01/20 13:00)
- 第１回和牛甲子園 鹿屋農業高が枝肉最優秀賞 (01/20 06:30)
- ポカポカ「大寒」 スイセン見頃 鹿児島市 (01/19 23:55)
- １９年春公開予定 南大隅舞台の映画始動、町内でロケハン始まる (01/19 22:00)
- 加世田常潤高生、地元食材使ったレトルトカレー開発 南さつま (01/19 20:40)
- 出水・六反ヶ丸遺跡 住民ら招き発掘成果説明会 (01/19 13:00)
- 鹿児島県産イノシシ肉、マックスバリュ県内５店舗で販売 (01/19 06:30)
- 宮之城高等技専、訓練生製作の家具３００点即売 さつま町 (01/18 23:30)
- 自転車で全国巡り７年 旅の画家二平さん、薩摩川内で水彩画描く (01/18 22:00)
- マチの魅力歩いて発見 霧島「クエスト」ゲーム体験に６０人 (01/18 20:11)
- ウサギのような“珍”不知火 出水で収穫 (01/18 13:00)
- イプシロン打ち上げ成功 (01/18 08:59)
- 西郷どん人気 「薩長土肥」の５金融機関 東京都で商談会 (01/18 06:30)
- インフル警報 鹿児島県全域に発令 (01/17 23:00)
- 火山性地震大幅に減少 新燃岳 (01/17 22:25)
- 八島太郎の絵 国内初公開 南大隅・西郷さぁ展示館 (01/17 20:00)
- 鹿児島Ｕ Ｊ２昇格へ決意新た 照国神社で必勝祈願 鹿児島市 (01/17 13:00)
- 若手養蜂家 意見を交換 鹿児島県で初の全国大会 鹿児島市 (01/17 06:30)
- 鹿児島県内野菜高止まり 直売所に人気集中 (01/16 23:45)
- 本土最南端の絶景一望 佐多岬展望台オープン 南大隅 (01/16 22:20)