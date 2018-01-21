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大型巡視船、現状４隻　新造船拠点候補に鹿児島市

(2018/01/21 06:30)
巡視船「さつま」であった訓練始め。右奥は巡視船「おおすみ」＝鹿児島市の鹿児島港谷山２区
　海上保安庁が新造を予定する大型巡視船の拠点整備地として、鹿児島市が候補に挙がっている。現在、同市の鹿児島港には１０００トン以上の大型巡視船４隻が配備されており、港を管理する県は「現時点で（拠点整備について）海上保安庁から連絡はない」としている。
　大型巡視船の拠点増設は、中国公船による沖縄・尖閣諸島周辺の領海侵入や、北朝鮮船による違法操業に迅速に対応するのが目的。同市のほか、沖縄県の石垣島、宮古島、福井県敦賀市の３カ所が候補地とされる。
　第１０管区海上保安本部や鹿児島県によると、現在、鹿児島海上保安部所属の大型巡視船４隻（１２００～３１００トン）が鹿児島港谷山２区に配備されている。
（記事全文は21日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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