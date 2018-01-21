志布志市長選が告示

(2018/01/21 12:04)

任期満了に伴う志布志市長選挙と市議会議員選挙が２１日告示された。市長選は正午現在、４期目を目指す現職の本田修一氏（６９）と、新人で元市議の下平晴行氏（６９）が立候補を届け出た。いずれも無所属。