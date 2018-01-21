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志布志市長選は現新一騎打ち

(2018/01/21 17:04)
　任期満了に伴い２１日告示された志布志市長選挙は、現職で４期目を目指す本田修一氏（６９）と、新人で元市議の下平晴行氏（６９）の一騎打ちとなった。いずれも無所属。投開票は２８日。
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