志布志市長選は現新一騎打ち

(2018/01/21 17:04)

任期満了に伴い２１日告示された志布志市長選挙は、現職で４期目を目指す本田修一氏（６９）と、新人で元市議の下平晴行氏（６９）の一騎打ちとなった。いずれも無所属。投開票は２８日。