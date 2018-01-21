枕崎市長 前田氏初当選
(2018/01/21 22:03)
任期満了に伴う枕崎市長選挙は２１日投票があり、即日開票の結果、新人で元会社員の前田祝成氏（５３）＝無所属＝が、新人で元県職員の大工園周作氏（６１）＝同＝を１６５５票差で破り、初当選した。
当日有権者数は１万８４５４人（男８４０９人、女１万４５人）。投票者総数は１万１６９８人（有効１万１６１９、無効７９）。投票率は６３．３９％で、前回を４．１２ポイント下回った。
◇枕崎市長選開票結果
当日有権者数は１万８４５４人（男８４０９人、女１万４５人）。投票者総数は１万１６９８人（有効１万１６１９、無効７９）。投票率は６３．３９％で、前回を４．１２ポイント下回った。
◇枕崎市長選開票結果
(21日午後８時45分、選管最終)
当 6,637 前田 祝成
4,982 大工園周作
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