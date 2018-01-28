指宿市長選が告示

(2018/01/28 12:05)

任期満了に伴う指宿市長選挙と市議会議員選挙が２８日告示された。市長選は正午現在、現職で３期目を目指す豊留悦男氏（６７）と、新人で元市議の下柳田賢次氏（６０）が立候補を届け出た。いずれも無所属。