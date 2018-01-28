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指宿市長選は現新一騎打ち

(2018/01/28 17:09)
　任期満了に伴う２８日告示の指宿市長選挙は、いずれも無所属で、３期目を目指す現職豊留悦男氏（６７）＝自民、公明推薦＝と、元市議の新人下柳田賢次氏（６０）による一騎打ちとなった。投開票は２月４日。
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