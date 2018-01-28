伊仙町議14人決まる

(2018/01/28 23:02)

任期満了に伴う伊仙町議会議員選挙は２８日投開票があり、新議員１４人が決まった。１７人が立候補し、現職９人、新人５人が当選した。全員無所属。当日有権者数は５５７４人（男２８３４人、女２７４０人）。投票者総数は４９８２人（有効４９５０、無効３２）。投票率は８９．３８％で前回を０．７４ポイント下回った。

◇伊仙町議選開票結果

(28日午後10時、選管最終)

(定数14－17、得票順)

当 436 牧 徳久

当 434 永田 誠

当 393 清 平二

当 342 岡林 剛也

当 333 樺山 一

当 333 牧本 和英

当 311 佐田 元

当 306 明石 秀雄

当 296 西 彦二

当 296 前 徹志

当 257 杉山 肇

当 254 上木千恵造

当 254 福留 達也

当 219 美島 盛秀

179 美山 保

170 平 博人

136 上木 勲

(案分票の小数点以下は切り捨て)