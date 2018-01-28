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伊仙町議14人決まる

(2018/01/28 23:02)
　任期満了に伴う伊仙町議会議員選挙は２８日投開票があり、新議員１４人が決まった。
　１７人が立候補し、現職９人、新人５人が当選した。全員無所属。
　当日有権者数は５５７４人（男２８３４人、女２７４０人）。投票者総数は４９８２人（有効４９５０、無効３２）。投票率は８９．３８％で前回を０．７４ポイント下回った。

◇伊仙町議選開票結果
(28日午後10時、選管最終)
(定数14－17、得票順)
当 436　牧　　徳久
当 434　永田　　誠
当 393　清　　平二
当 342　岡林　剛也
当 333　樺山　　一
当 333　牧本　和英
当 311　佐田　　元
当 306　明石　秀雄
当 296　西　　彦二
当 296　前　　徹志
当 257　杉山　　肇
当 254　上木千恵造
当 254　福留　達也
当 219　美島　盛秀
　 179　美山　　保
　 170　平　　博人
　 136　上木　　勲
(案分票の小数点以下は切り捨て)

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