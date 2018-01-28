伊仙町議14人決まる
(2018/01/28 23:02)
任期満了に伴う伊仙町議会議員選挙は２８日投開票があり、新議員１４人が決まった。
１７人が立候補し、現職９人、新人５人が当選した。全員無所属。
当日有権者数は５５７４人（男２８３４人、女２７４０人）。投票者総数は４９８２人（有効４９５０、無効３２）。投票率は８９．３８％で前回を０．７４ポイント下回った。
◇伊仙町議選開票結果
１７人が立候補し、現職９人、新人５人が当選した。全員無所属。
当日有権者数は５５７４人（男２８３４人、女２７４０人）。投票者総数は４９８２人（有効４９５０、無効３２）。投票率は８９．３８％で前回を０．７４ポイント下回った。
◇伊仙町議選開票結果
(28日午後10時、選管最終)
(定数14－17、得票順)
当 436 牧 徳久
当 434 永田 誠
当 393 清 平二
当 342 岡林 剛也
当 333 樺山 一
当 333 牧本 和英
当 311 佐田 元
当 306 明石 秀雄
当 296 西 彦二
当 296 前 徹志
当 257 杉山 肇
当 254 上木千恵造
当 254 福留 達也
当 219 美島 盛秀
179 美山 保
170 平 博人
136 上木 勲
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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