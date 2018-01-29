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志布志市長に下平氏初当選　新市議20人も決まる

(2018/01/29 00:38)
　任期満了に伴う志布志市長選挙と市議会議員選挙は２８日投開票があり、市長選は新人で元市議の下平晴行氏（６９）＝無所属＝が、４期目を目指した現職の本田修一氏（６９）＝同＝を破り、初当選を果たした。
　定数２０に対し２３人が立った市議選は現職１７人、新人３人が当選した。党派は公明、共産が各１、他は無所属。
　当日有権者数は２万６３７９人（男１万２３８７人、女１万３９９２人）。市長選の投票者総数は１万８２３９人（有効１万８０８４、無効１５５）。投票率は６９．１４％で、前回を６．０１ポイント下回った。

◇志布志市長選開票結果
(28日午後11時25分、選管最終)
当 9,381　下平　晴行
　 8,703　本田　修一


◇志布志市議選開票結果
(28日午後11時55分、選管最終)
(定数20－23、得票順)
当 1,327　岩根　賢二
当 1,287　福重　彰史
当 1,146　小野　広嗣
当   941　東　　宏二
当   927　小園　義行
当   900　八代　　誠
当   888　小辻　一海
当   871　鶴迫　京子
当   846　久井　仁貴
当   825　西江園　明
当   819　長岡　耕二
当   794　市ケ谷　孝
当   731　青山　浩二
当   710　平野　栄作
当   704　野村　広志
当   700　南　　利尋
当   691　玉垣大二郎
当   661　丸山　　一
当   607　尖　　信一
当   597　持留　忠義
　   499　宮城　雄二
　   301　里薗　伸時
　   243　赤田元日出
(案分票の小数点以下は切り捨て)

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