志布志市長に下平氏初当選　新市議20人も決まる

(2018/01/29 00:38)

任期満了に伴う志布志市長選挙と市議会議員選挙は２８日投開票があり、市長選は新人で元市議の下平晴行氏（６９）＝無所属＝が、４期目を目指した現職の本田修一氏（６９）＝同＝を破り、初当選を果たした。定数２０に対し２３人が立った市議選は現職１７人、新人３人が当選した。党派は公明、共産が各１、他は無所属。当日有権者数は２万６３７９人（男１万２３８７人、女１万３９９２人）。市長選の投票者総数は１万８２３９人（有効１万８０８４、無効１５５）。投票率は６９．１４％で、前回を６．０１ポイント下回った。

◇志布志市長選開票結果

(28日午後11時25分、選管最終)

当 9,381 下平 晴行

8,703 本田 修一



◇志布志市議選開票結果

(28日午後11時55分、選管最終)

(定数20－23、得票順)

当 1,327 岩根 賢二

当 1,287 福重 彰史

当 1,146 小野 広嗣

当 941 東 宏二

当 927 小園 義行

当 900 八代 誠

当 888 小辻 一海

当 871 鶴迫 京子

当 846 久井 仁貴

当 825 西江園 明

当 819 長岡 耕二

当 794 市ケ谷 孝

当 731 青山 浩二

当 710 平野 栄作

当 704 野村 広志

当 700 南 利尋

当 691 玉垣大二郎

当 661 丸山 一

当 607 尖 信一

当 597 持留 忠義

499 宮城 雄二

301 里薗 伸時

243 赤田元日出

(案分票の小数点以下は切り捨て)