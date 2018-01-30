鹿児島県公立高 推薦入試 平均0.32倍 18年度全日制

(2018/01/30 06:30)

鹿児島県教育委員会は２９日、２０１８年度公立高校推薦入試の出願状況を発表した。出願者数は全日制７５８人で平均倍率０．３２倍（前年度０．３１倍）、定時制は３人で０．３８倍（同０．１３倍）だった。

最も倍率が高かったのは甲南・普通の１．４４倍。１倍を超えたのは４校５学科で、鹿児島南・商業が１．４０倍、同・情報処理が１．３８倍、松陽・音楽が１．１２倍、鹿児島玉龍・普通が１．０８倍だった。

