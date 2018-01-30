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鹿児島県公立高　推薦入試　平均0.32倍　18年度全日制

(2018/01/30 06:30)
　鹿児島県教育委員会は２９日、２０１８年度公立高校推薦入試の出願状況を発表した。出願者数は全日制７５８人で平均倍率０．３２倍（前年度０．３１倍）、定時制は３人で０．３８倍（同０．１３倍）だった。
　最も倍率が高かったのは甲南・普通の１．４４倍。１倍を超えたのは４校５学科で、鹿児島南・商業が１．４０倍、同・情報処理が１．３８倍、松陽・音楽が１．１２倍、鹿児島玉龍・普通が１．０８倍だった。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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