鹿児島県公立高 推薦入試 平均0.32倍 18年度全日制
(2018/01/30 06:30)
鹿児島県教育委員会は２９日、２０１８年度公立高校推薦入試の出願状況を発表した。出願者数は全日制７５８人で平均倍率０．３２倍（前年度０．３１倍）、定時制は３人で０．３８倍（同０．１３倍）だった。
最も倍率が高かったのは甲南・普通の１．４４倍。１倍を超えたのは４校５学科で、鹿児島南・商業が１．４０倍、同・情報処理が１．３８倍、松陽・音楽が１．１２倍、鹿児島玉龍・普通が１．０８倍だった。
最も倍率が高かったのは甲南・普通の１．４４倍。１倍を超えたのは４校５学科で、鹿児島南・商業が１．４０倍、同・情報処理が１．３８倍、松陽・音楽が１．１２倍、鹿児島玉龍・普通が１．０８倍だった。
（記事全文は30日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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