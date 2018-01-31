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お年寄り、子どもも熱く　伝統のハマ投げ、５０人が楽しむ　加治木

(2018/01/31 13:00)
ハマを打ち合い、熱戦を繰り広げる参加者＝姶良市の加治木総合支所グラウンド
　姶良市の加治木総合支所グラウンドで２８日、伝統のハマ投げ大会があった。お年寄りや子どもら約５０人が参加。転がるハマ（円盤）を、手作りのボット（スティック）で打ち合う昔ながらの遊びを楽しんだ。
　市老人クラブ連合会加治木支部が毎年開いている。５人ずつのチーム戦。これまで、木製のハマ（直径約６センチ）を使っていたが、体に当たるとけがをする恐れがあるため、水を含ませたスポンジ（同１０センチ）に変更した。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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