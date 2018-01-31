お年寄り、子どもも熱く　伝統のハマ投げ、５０人が楽しむ　加治木

(2018/01/31 13:00)

ハマを打ち合い、熱戦を繰り広げる参加者＝姶良市の加治木総合支所グラウンド

姶良市の加治木総合支所グラウンドで２８日、伝統のハマ投げ大会があった。お年寄りや子どもら約５０人が参加。転がるハマ（円盤）を、手作りのボット（スティック）で打ち合う昔ながらの遊びを楽しんだ。市老人クラブ連合会加治木支部が毎年開いている。５人ずつのチーム戦。これまで、木製のハマ（直径約６センチ）を使っていたが、体に当たるとけがをする恐れがあるため、水を含ませたスポンジ（同１０センチ）に変更した。