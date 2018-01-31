TOP鹿児島のニュース スポーツ

国分中央高スポーツ科生、えびの高原で恒例のスケート教室

(2018/01/31 06:30)
アイススケートのリレー競技に取り組む国分中央高の生徒たち＝２９日、えびの市
　霧島市の国分中央高校スポーツ健康科の１、２年生計７２人が２９日、えびの高原屋外アイススケート場（えびの市）でアイススケートを学んだ。スポーツの専門学科として知識と技術を習得するため、学科新設の２０１１年度から毎年取り組む。
　生徒の６割が初体験。鹿児島県スケート連盟の的場昭男理事（６３）らの指導を受け、スタートして約２０メートル滑走し、コーナーを曲がり、靴をハの字にして止まる練習をした。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ