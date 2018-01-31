国分中央高スポーツ科生、えびの高原で恒例のスケート教室
(2018/01/31 06:30)
霧島市の国分中央高校スポーツ健康科の１、２年生計７２人が２９日、えびの高原屋外アイススケート場（えびの市）でアイススケートを学んだ。スポーツの専門学科として知識と技術を習得するため、学科新設の２０１１年度から毎年取り組む。
アイススケートのリレー競技に取り組む国分中央高の生徒たち＝２９日、えびの市
生徒の６割が初体験。鹿児島県スケート連盟の的場昭男理事（６３）らの指導を受け、スタートして約２０メートル滑走し、コーナーを曲がり、靴をハの字にして止まる練習をした。
（記事全文は３１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 駆除シカ活用へ 西之表市がジビエ研修会 先進地の事例報告や試食 (02/01 13:00)
- 鹿児島大、山口大などと協力 薩長同盟オリジナル焼酎完成へ (02/01 06:30)
- 国公立大２次出願締め切り 鹿児島大前期２．５倍、鹿屋体大３．４倍 (01/31 23:30)
- 福岡で九州４県「肉バトル」 鹿児島・たけのこ丼、２年連続２位 (01/31 22:00)
- 韓国の音楽家、第２の古里・蒲生に帰郷 伝統楽器の音色響かせ演奏会 (01/31 20:15)
- お年寄り、子どもも熱く 伝統のハマ投げ、５０人が楽しむ 加治木 (01/31 13:00)
- 国分中央高スポーツ科生、えびの高原で恒例のスケート教室 (01/31 06:30)
- ２月も厳しい寒さ 薩摩地方、初旬に雪の恐れ 鹿児島地方気象台 (01/30 23:58)
- 南さつまで認知症フォーラム 沖縄在住の大城さん講演 (01/30 22:30)
- 地元食材活用 垂水市立学校給食センター、給食甲子園で入賞 (01/30 20:11)
- 桜島４小の大根 競りに 鹿児島市青果市場 (01/30 13:00)
- 鹿児島県公立高 推薦入試 平均0.32倍 18年度全日制 (01/30 06:30)
- 川内原発１号機 定期検査開始 ６月中旬まで (01/29 23:00)
- 切り花、枝物 台湾へ輸出 福岡市場通じ初 錦江町「くまさき」 (01/29 22:25)
- 夜桜、奄美を彩る 龍郷でライトアップ (01/29 20:00)
- 桜島大根コンテスト 大野さんが総合部門４連覇 (01/29 13:00)
- 豊かな自然 歩いて体感 奄美トレイル始動 住用で開通式 (01/29 06:30)
- 志布志市長に下平氏初当選 新市議20人も決まる (01/29 00:38)
- 伊仙町議14人決まる (01/28 23:02)
- 鹿児島レブナイズ連勝 勝率５割に復帰 (01/28 23:00)
- ラグビー県高校新人大会 鹿実が５連覇 (01/28 22:00)
- 県下一周駅伝 狙え出走 Ｊターン選手 高校時代日置チームで活躍・田ノ上さん (01/28 20:00)
- 指宿市長選は現新一騎打ち (01/28 17:09)
- 日置「がんばろう高山」 地域再生大賞特別賞受賞 体験型行事で交流人口増 (01/28 13:00)
- 指宿市長選が告示 (01/28 12:05)
- 出水のツル 北へ旅立ち (01/28 06:30)
- 鹿児島レブナイズ大勝 (01/27 23:00)
- 霧島・日置34社 地元就職増へ企業研究会 高専生ら300人来場 霧島市 (01/27 22:00)
- 学校池をきれいに 手作りろ過装置、ＯＢが贈呈 湧水・上場小 (01/27 20:00)
- 鹿児島大学、食品安全の専門家育成 マクドナルドと連携、新コース設置 (01/27 13:00)