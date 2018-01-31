国分中央高スポーツ科生、えびの高原で恒例のスケート教室

(2018/01/31 06:30)

アイススケートのリレー競技に取り組む国分中央高の生徒たち＝２９日、えびの市

霧島市の国分中央高校スポーツ健康科の１、２年生計７２人が２９日、えびの高原屋外アイススケート場（えびの市）でアイススケートを学んだ。スポーツの専門学科として知識と技術を習得するため、学科新設の２０１１年度から毎年取り組む。生徒の６割が初体験。鹿児島県スケート連盟の的場昭男理事（６３）らの指導を受け、スタートして約２０メートル滑走し、コーナーを曲がり、靴をハの字にして止まる練習をした。