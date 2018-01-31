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国公立大２次出願締め切り　鹿児島大前期２．５倍、鹿屋体大３．４倍

(2018/01/31 23:30)
　鹿児島大学（鹿児島市）と鹿屋体育大学（鹿屋市）は３１日、２次試験の出願締め切り日の志願状況を発表した。
　鹿大は午後３時現在、前期が募集人員１３４２人に対し志願者数３４１４人で志願倍率２．５倍、後期は２９７人に対し２６８６人の９．０倍となっている。学科別で倍率が高いのは、前期が医学部医学科の４．７倍、後期が同保健学科看護学専攻の２３．８倍。
　鹿屋体育大は午後５時現在で、募集人員８５人に対し志願者数２９０人で志願倍率３．４倍。スポーツ総合課程が４．２倍、武道課程１．６倍。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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