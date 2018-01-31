国公立大２次出願締め切り 鹿児島大前期２．５倍、鹿屋体大３．４倍

(2018/01/31 23:30)

鹿児島大学（鹿児島市）と鹿屋体育大学（鹿屋市）は３１日、２次試験の出願締め切り日の志願状況を発表した。

鹿大は午後３時現在、前期が募集人員１３４２人に対し志願者数３４１４人で志願倍率２．５倍、後期は２９７人に対し２６８６人の９．０倍となっている。学科別で倍率が高いのは、前期が医学部医学科の４．７倍、後期が同保健学科看護学専攻の２３．８倍。

鹿屋体育大は午後５時現在で、募集人員８５人に対し志願者数２９０人で志願倍率３．４倍。スポーツ総合課程が４．２倍、武道課程１．６倍。