福岡で九州４県「肉バトル」　鹿児島・たけのこ丼、２年連続２位

(2018/01/31 22:00)

売り上げをこつこつ積み上げた黒毛和牛たけのこ丼のブース＝福岡市

鹿児島、宮崎、熊本、大分の４県による「肉バトル」が２６日、福岡市であった。自慢の肉を使った１品５００円のメニューの販売数を競う企画は５回目。鹿児島は２年連続で「黒毛和牛たけのこ丼」を出品、１９０杯で前回と同じ２位だった。１位は、宮崎牛をアピールする大きなのぼりを立てて臨んだ宮崎の「ビーフシチュー」で２１２杯。