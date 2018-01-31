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福岡で九州４県「肉バトル」　鹿児島・たけのこ丼、２年連続２位

(2018/01/31 22:00)
売り上げをこつこつ積み上げた黒毛和牛たけのこ丼のブース＝福岡市
　鹿児島、宮崎、熊本、大分の４県による「肉バトル」が２６日、福岡市であった。自慢の肉を使った１品５００円のメニューの販売数を競う企画は５回目。鹿児島は２年連続で「黒毛和牛たけのこ丼」を出品、１９０杯で前回と同じ２位だった。
　１位は、宮崎牛をアピールする大きなのぼりを立てて臨んだ宮崎の「ビーフシチュー」で２１２杯。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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