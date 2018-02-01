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駆除シカ活用へ　西之表市がジビエ研修会　先進地の事例報告や試食

(2018/02/01 13:00)
シカ肉を使った料理を試食する研修会参加者＝２８日、西之表市保健センター
　西之表市は２８日、市保健センターなどでジビエ（野生鳥獣肉）研修会を開いた。農作物被害防止のため駆除しているシカを食肉として活用する方策を探ろうと企画。シカ料理の試食や、先進地の事例報告などがあった。
　市職員や観光・飲食店関係者ら約３５人が参加。日本ジビエ振興協会（長野県茅野市）の鮎澤廉事務局長が、精肉流通の課題や品質保証の認証制度について説明した。学校給食や町営宿泊施設のレストランで提供している和歌山県古座川町など全国各地の取り組みを報告。枝肉の状態にまで素早く解体処理できる動式の「ジビエカー」の紹介もあった。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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